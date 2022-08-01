Легенда "Баварии" высказался о возможном переходе Роналду

Фото: твиттер Лотара Маттеуса/Автор неизвестен

Легендарный защитник "Баварии" Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе в мюнхенский клуб португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду является великим футболистом, но он не подходит для "Баварии". У мюнхенского клуба есть свой стиль игры, у них есть очень хорошие игроки на всех позициях, где мог бы сыграть Криштиану. Не знаю, какие у него планы, но он точно не перейдет в "Баварию", - приводит слова Маттеуса Times Now.

Напомним, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который в предстоящем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Впрочем, руководство "Баварии" неоднократно отрицало интерес к португальцу.

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