Легенда "Баварии" высказался о ситуации с Левандовски

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Легенда "Баварии" высказался о ситуации с Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Бывший футболист "Баварии" Дитмар Хаманн поделился мнением о ситуации с польским нападающим Робертом Левандовски, который может покинуть мюнхенский клуб, так как его контракт истекает через год.

"Левандовски говорит, что он находится в сложной ситуации. Интересно, о чем он думал последние пять лет, когда каждое лето общался с другими клубами? Это разве не была сложная ситуация для "Баварии"? Каждый год его имя связывали с "Манчестер Сити" или "Реалом". Роберт даже не говорил, что счастлив в Мюнхене. Левандовски уже 33 года, поэтому ему не стоит рассчитывать на длительный контракт. Никто не может гарантировать, что он будет забивать много голов через год, не говоря уже о том, что будет через два года", - приводит слова Хаманна Sky90. 

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, забил 48 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: Левандовски высказался о своем будущем. | https://dailysports.net/
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