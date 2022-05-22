Легенда "Барселоны" высказался о решении Мбаппе не переходить в "Реал"

Фото: твиттер Христо Стоичкова/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков поделился мнением о решении форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе не переходить в "Реал".

"Я люблю Париж, в этом городе я получил "Золотой мяч". Я поддерживаю решение Мбаппе, в будущем он выиграет эту награду. Он принял отличное решение", - написал Стоичков в своем твиттере.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

Не пропустите: Близкий к "Реалу" журналист назвал Мбаппе трусом. | https://dailysports.net