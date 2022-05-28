Леау высказался об интересе со стороны "Реала"

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Леау высказался об интересе со стороны "Реала"

Фото: твиттер Леау\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау прокомментировал последние новости от итальянских СМИ о том, что он привлек интерес со стороны мадридского "Реала".

"Я в "Милане", у меня осталось два года контракта, и я чувствую себя здесь как дома.

Мне приятно слышать от представителей клуба, что я неприкасаем. Меня радует информация об интересе "Реала", но я не теряю от этого голову, я твердо стою на двух ногах", - сказал португальский форвард.

Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А "Милан" стал чемпионом впервые за 11 лет.

Леау сыграл в чемпионате Италии в 34 матчах, в которых отметился 11 забитыми голами и отдал восемь результативных передач.

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