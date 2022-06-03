Лаутаро Мартинес рассказал, где хочет продолжить карьеру

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Лаутаро Мартинес рассказал, где хочет продолжить карьеру

Фото: твиттер издания GOAL/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес не против остаться в миланском клубе.

"Я действительно хочу остаться в "Интере" на следующий сезон. На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но я хочу продолжить играть за клуб и в следующем сезоне", – приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне форвард сыграл за команду 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года, но в СМИ активно пишут о возможном уходе Лаутаро из команды. 

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