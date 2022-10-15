Лаутаро Мартинес может перебраться в АПЛ

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Лаутаро Мартинес может перебраться в АПЛ

Фото: твиттер Лаутаро Мартинеса/Автор неизвестен

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, англичане уже запросили у миланского клуба информацию о возможном трансфере 25-летнего аргентинского футболиста.

Источник пишет, что пока сам аргентинец сосредоточен на выступлениях за итальянскую команду и не рассматривает предложения о возможном переходе.

В текущем сезоне форвард принял участие в девяти матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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