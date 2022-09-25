Латвия упустила победу над Андоррой, но выиграла группу Лиги наций

Фото: твиттер сборной Латвии/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборные Андорры и Латвии сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Владислав Гутковский, но в концовке встречи равновесие восстановил Альберт Росас.

Латвия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе 1 Лиги D и вышла в Лигу С. Андорра с 8 очками заняла третье место.

Андорра – Латвия - 1:1 (0:0)

Голы: Гутковский, 50 - 0:1, Росас, 88 - 1:1

Андорра: Икер Альварес, Рубио (Мартинес, 54), Паблос, Макс Льовера, Алаведра (Бернат, 74), Помарес, Сервос, Валес, Ребес (Пухоль, 87), Вьейра (Бланко, 74), Рикард (Росас, 54).

Латвия: Штейнбор, Дубра, Стуглис, Юрковскис, Икауниекс, Тоберс, Цыганик (Икауниекс, 85), Эмсис (Тарасов, 82), Савальниекс, Гутковский, Кроллис.

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