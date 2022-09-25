Латвия упустила победу над Андоррой, но выиграла группу Лиги наций
Фото: твиттер сборной Латвии/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборные Андорры и Латвии сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Владислав Гутковский, но в концовке встречи равновесие восстановил Альберт Росас.
Латвия, набрав 13 очков, заняла первое место в группе 1 Лиги D и вышла в Лигу С. Андорра с 8 очками заняла третье место.
Андорра – Латвия - 1:1 (0:0)
Голы: Гутковский, 50 - 0:1, Росас, 88 - 1:1
Андорра: Икер Альварес, Рубио (Мартинес, 54), Паблос, Макс Льовера, Алаведра (Бернат, 74), Помарес, Сервос, Валес, Ребес (Пухоль, 87), Вьейра (Бланко, 74), Рикард (Росас, 54).
Латвия: Штейнбор, Дубра, Стуглис, Юрковскис, Икауниекс, Тоберс, Цыганик (Икауниекс, 85), Эмсис (Тарасов, 82), Савальниекс, Гутковский, Кроллис.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4