Латвия проиграла Молдове в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Молдовы/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Молдовы на выезде обыграла сборную Латвии со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Иоана-Кэлина Ревенко и Иона Николэеску. У хозяев отличился Янис Икауниекс.

Молдова, набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Латвия с 12 очками осталась на первом месте.

Латвия – Молдова - 1:2 (0:2)

Голы: Ревенко, 26 - 0:1, Николэеску, 45 - 0:2, Икауниекс, 55 - 1:2

Латвия: Штейнбор, Дубра, Черномордый, Юрковскис (Стуглис, 88), Яунземс (Кроллис, 57), Тоберс, Цыганик (Икауниекс, 82), Эмсис, Савальниекс, Икауниекс, Гутковский.

Молдова: Челядник, Ревенко, Армаш, Посмак, Крэчун, Ионицэ, Каймаков, Моцпан (Кочук, 84), Домашкан (Кожокару, 90), Николэеску (Постолаки, 73), Плэтикэ (Жардан, 84).

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