Ларссон покинул шведский клуб после ухода из "Спартака"

Теги спартак москвааикджордан ларссон

Ларссон покинул шведский клуб после ухода из "Спартака"

Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Шведский нападающий Джордан Ларссон покинул стокгольмский АИК спустя день после ухода из московского "Спартака", сообщает Aftonbladet.

По сведениям источника, футболист намерен перейти в один из клубов, который выступает в европейском топ-чемпионате. В настоящее время форвард является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

25-летний Ларссон выступал за АИК с апреля 2022 года на правах аренды. За шведский клуб он провел 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: В "Реале" определились с будущим Азара. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов