Ларссон покинул шведский клуб после ухода из "Спартака"
Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Шведский нападающий Джордан Ларссон покинул стокгольмский АИК спустя день после ухода из московского "Спартака", сообщает Aftonbladet.
По сведениям источника, футболист намерен перейти в один из клубов, который выступает в европейском топ-чемпионате. В настоящее время форвард является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
25-летний Ларссон выступал за АИК с апреля 2022 года на правах аренды. За шведский клуб он провел 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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