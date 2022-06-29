Ларссон покинул шведский клуб после ухода из "Спартака"

Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Шведский нападающий Джордан Ларссон покинул стокгольмский АИК спустя день после ухода из московского "Спартака", сообщает Aftonbladet.

По сведениям источника, футболист намерен перейти в один из клубов, который выступает в европейском топ-чемпионате. В настоящее время форвард является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

25-летний Ларссон выступал за АИК с апреля 2022 года на правах аренды. За шведский клуб он провел 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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