Ларссон отказался возвращаться в "Спартак"

Фото: твиттер Джордана Ларссона/Автор неизвестен

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон, выступающий на правах аренды за АИК, заявил, что он не намерен возвращаться в московский клуб.

"Я должен вернуться в Россию 1 июля, это прописано в моем контракте. Но я надеюсь, что мне не придется возвращаться. Это сложная ситуация. Я не вернусь, пока ситуация в Украине не поменяется. Мы с агентом намерены разобраться с контрактом", - приводит слова Ларссона Aftonbladet.

24-летний Ларссон перешел в АИК 4 апреля 2022 года на правах аренды. В составе шведского клуба он провел девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.

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