Ларссон нашел новый клуб после ухода из "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Форвард Джордан Ларссон может перебраться в шотландский "Селтик".

25-летний швед уже начал переговоры с клубом.

На ситуацию может повилять отец футболиста Хенрик Ларссон, у которого сохранились хорошие отношения с менеджментом клуба из Глазго, где он выступал с 1997 по 2004 год.

Напомним, что весной Джордан приостановил контракт со "Спартаком", а 27 июня красно-белые объявили о расторжении соглашения с нападающим.

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