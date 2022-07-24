Лапорта высказался о возможности возвращения Месси в "Барселону"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о возможности возвращения в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен".

"Месси был всем для "Барселоны". Возможно, он является лучшим игроком в истории клуба. По уровню масштаба в истории "Барселоны" с ним можно сравнить разве что Йохана Кройффа. Но когда-то его уход должен был произойти. Нам пришлось принять такое решение из-за наследства, которое нам досталось. "Барселона" выше любого игрока и тренера, но я надеюсь, что история Месси в клубе еще не завершена. Конец истории должен быть более ярким", - приводит слова Лапорты ESPN.

35-летний Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 годы. Всего он провел за клуб 776 матчей во всех турнирах, забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" минимально обыграла "Реал". | https://dailysports.net