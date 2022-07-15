Лапорта высказался о возможном уходе де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб не пытается заставить голландского полузащитника Френки де Йонга перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Это неправда, что мы заставляем Френки перейти в другой клуб, так как это неправильно. Решение о поездке де Йонга в США примет лично главный тренер Хави", - приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Манчестер Юнайтед" договорились о переходе 25-летнего де Йонга за 85 миллионов евро.

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