Лапорта высказался о возможном переходе Левандовски в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о возможном переходе в каталонский клуб польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского.

"У Левандовски есть действующий контракт с "Баварией" до лета 2023 года. Ситуация на данный момент такая. Больше я ничего не могу сказать. Он нам очень нравится, но у него есть контракт", - приводит слова Лапорты L’Esportiu.

В нынешнем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

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