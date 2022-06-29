Лапорта высказался о расставании Пике и Шакиры

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о расставании защитника команды Жерара Пике с певицей Шакирой.

"Жерар страдает из-за расставания. Нам кажется, что у футболистов есть слава и деньги, все что нам нравится, но они ведь тоже люди, а Пике - отличный человек. Он является одним из капитанов команды, он много дал "Барселоне". Несмотря на это, у него, отца маленьких денег, сложилась сложная семейная ситуация. Жерар заслуживает поддержки со стороны фанатов. Не нужно верить слухам, которые выставляют его бесчувственным человеком. Мне повезло знать его. Он страдает и нуждается в помощи", - приводит слова Лапорты Hola!

35-летний Пике встречался с 45-летней Шакирой на протяжении 10 лет. У них есть два общих сына - Милан и Саша. Несмотря на это, пара так и не была жената. По некоторым данным, расставание произошло из-за измен Пике.

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