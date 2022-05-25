Лапорта высказался о ПСЖ и "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказал свое недовольство действиями таких клубом, как ПСЖ и "Манчестер Сити".

"Игроки, которые подписывают долгосрочные контракты с ПСЖ, фактически соглашаются стать рабами за деньги.

Такие клубы, как Сити и ПСЖ ломают рынок. Ещё и появляются новые подобные. Это делают очень трудным управление клубом, который принадлежит болельщикам", - сказал функционер.

В этом сезоне Ла Лиги "Барса" заняла итоговое второе место, имея отставание от первого "Реала" в 13 очков. В Лиге чемпионов каталонцы не сумели выйти из группы, а в Лиге Европы вылетели в 1\4 от "Айнтрахта".

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