Лапорта высказался о будущем де Йонга в "Барселоне"

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Лапорта высказался о будущем де Йонга в "Барселоне"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что он хотел бы сохранить в команде голландского полузащитника Френки де Йонга.

"Френки является футболистом "Барселоны", и мы не планируем его продавать. Продажа возможно только в случае крайней необходимости. У нас есть предложения по де Йонгу. Мы могли бы продать его, если бы это было в интересах клуба, но сейчас это не так. Мы не хотим с ним расставаться", - приводит слова Лапорты ESPN.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" близок к договоренности по трансферу голландца.

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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