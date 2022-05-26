Лапорта разочарован сезоном "Барселоны"

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Лапорта разочарован сезоном "Барселоны"

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился своей оценкой прошедшего для каталонского клуба сезона.

"Я заканчиваю сезон злым и разочарованным. Я разочарован, потому что, хотя я знаю, что у нас были травмы, нам нельзя проигрывать дома "Кадису", "Райо" и "Вильярреалу". 

Я разочарован отношением команды к делу. Я страдал не меньше или даже больше, чем Хави, из-за этой нехватки характера. Я не понимаю этого, и это большое разочарование. 

Эта команда никогда не лидировала в таблице, и я разочарован и зол. Нельзя допускать, чтобы основная команда "Барсы" проигрывала дома "Кадису", "Райо" и "Вильярреалу". Это большое разочарование для меня как для президента", – сказал Лапорта.

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