Лапорта рассказал, почему он хочет вернуть Месси в "Барселону"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что он хочет вернуть в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен".
"Я нахожусь в моральном долгу перед Месси, как президент "Барселоны". Я хочу подарить ему лучший момент карьеры. Или самый приятный момент перед завершением карьеры", - приводит слова Лапорты The New York Times.
Напомним, что 35-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2021 года он покинул команду из-за финансовых проблем клуба. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2023 года.
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|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14