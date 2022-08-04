Лапорта рассказал, почему он хочет вернуть Месси в "Барселону"

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Лапорта рассказал, почему он хочет вернуть Месси в "Барселону"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что он хочет вернуть в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за "Пари Сен-Жермен".

"Я нахожусь в моральном долгу перед Месси, как президент "Барселоны". Я хочу подарить ему лучший момент карьеры. Или самый приятный момент перед завершением карьеры", - приводит слова Лапорты The New York Times.

Напомним, что 35-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2021 года он покинул команду из-за финансовых проблем клуба. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2023 года.

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