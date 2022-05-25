Лапорта рассказал об отношениях с УЕФА и Суперлиге

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу Суперлиги и рассказал об отношениях с УЕФА.

"Наши отношения с УЕФА? Прохладные. Мы считаем, что Лигу чемпионов можно улучшить с точки зрения ресурсов для клубов и сделать ее более привлекательной.

Идея клубов, поддерживающих Суперлигу, состоит в том, чтобы найти решение. Реальные решения, а не продолжение попыток все замаскировать. Потому что управлять должны клубы, инвестирующие в это шоу.

Есть проблема управления, и я думаю, что мы можем договориться с УЕФА. Клубы должны управлять. Разумеется, УЕФА есть что сказать по этому поводу. И давайте не забывать о распределении денег.

Санкции? Честно говоря, я не думаю, что они в состоянии ввести какие-либо санкции. Клубы отстаивают принципы Евросоюза: свободная конкуренция и европеизм.

Мы хотим, чтобы футбол в Европе был устойчивым, чтобы никакие внешние участники, российские или арабские олигархи не искажали этот рынок. Не думаю, что УЕФА в состоянии наказать клубы, которые защищают эти принципы.

Нас допустили до участия в следующей Лиге чемпионов. Они не хотят, чтобы их атаковала свободная конкуренция. Если УЕФА нас накажет, то получит эффект бумеранга, потому что в конечном итоге пойдут вразрез с принципами Евросоюза", – сказал президент каталонского клуба.

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