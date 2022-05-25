Лапорта рассказал об отношениях с УЕФА и Суперлиге
Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу Суперлиги и рассказал об отношениях с УЕФА.
"Наши отношения с УЕФА? Прохладные. Мы считаем, что Лигу чемпионов можно улучшить с точки зрения ресурсов для клубов и сделать ее более привлекательной.
Идея клубов, поддерживающих Суперлигу, состоит в том, чтобы найти решение. Реальные решения, а не продолжение попыток все замаскировать. Потому что управлять должны клубы, инвестирующие в это шоу.
Есть проблема управления, и я думаю, что мы можем договориться с УЕФА. Клубы должны управлять. Разумеется, УЕФА есть что сказать по этому поводу. И давайте не забывать о распределении денег.
Санкции? Честно говоря, я не думаю, что они в состоянии ввести какие-либо санкции. Клубы отстаивают принципы Евросоюза: свободная конкуренция и европеизм.
Мы хотим, чтобы футбол в Европе был устойчивым, чтобы никакие внешние участники, российские или арабские олигархи не искажали этот рынок. Не думаю, что УЕФА в состоянии наказать клубы, которые защищают эти принципы.
Нас допустили до участия в следующей Лиге чемпионов. Они не хотят, чтобы их атаковала свободная конкуренция. Если УЕФА нас накажет, то получит эффект бумеранга, потому что в конечном итоге пойдут вразрез с принципами Евросоюза", – сказал президент каталонского клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14