Лапорта рассказал об отношениях с УЕФА и Суперлиге

Теги барселоналига чемпионов уефауефасуперлига (европейская)

Лапорта рассказал об отношениях с УЕФА и Суперлиге

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу Суперлиги и рассказал об отношениях с УЕФА.

"Наши отношения с УЕФА? Прохладные. Мы считаем, что Лигу чемпионов можно улучшить с точки зрения ресурсов для клубов и сделать ее более привлекательной. 

Идея клубов, поддерживающих Суперлигу, состоит в том, чтобы найти решение. Реальные решения, а не продолжение попыток все замаскировать. Потому что управлять должны клубы, инвестирующие в это шоу.

Есть проблема управления, и я думаю, что мы можем договориться с УЕФА. Клубы должны управлять. Разумеется, УЕФА есть что сказать по этому поводу. И давайте не забывать о распределении денег.

Санкции? Честно говоря, я не думаю, что они в состоянии ввести какие-либо санкции. Клубы отстаивают принципы Евросоюза: свободная конкуренция и европеизм.

Мы хотим, чтобы футбол в Европе был устойчивым, чтобы никакие внешние участники, российские или арабские олигархи не искажали этот рынок. Не думаю, что УЕФА в состоянии наказать клубы, которые защищают эти принципы.

Нас допустили до участия в следующей Лиге чемпионов. Они не хотят, чтобы их атаковала свободная конкуренция. Если УЕФА нас накажет, то получит эффект бумеранга, потому что в конечном итоге пойдут вразрез с принципами Евросоюза", – сказал президент каталонского клуба.

Также не пропустите: Хаби Алонсо поделился мнением о Клоппе. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" получит огромные деньги на трансферы

"Челси" получит огромные деньги на трансферы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов