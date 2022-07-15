Лапорта рассказал о переговорах по трансферу Левандовски в "Барселону"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о переговорах по трансферу польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
"Левандовски является футболистом "Баварии". Я отношусь к нему и его клубу с максимальным уважением. Поэтому я не могу раскрывать подробности о переговорах. Могу сказать лишь то, что они не ответили на наше предложение. Мы стремимся выполнить все требования Хави по трансферам. Нашей целью является создание конкурентоспособной команды", – приводит слова Лапорты Diario Sport.
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 50 миллионов евро. Контракт игрока с "Баварией" действует до лета 2023 года.
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