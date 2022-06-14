Лапорта рассказал о ценности европейской Суперлиги

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Лапорта рассказал о ценности европейской Суперлиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему он положительно относится к идее создания европейской Суперлиги.

"Сейчас у нас нет утвержденного проекта проведения Суперлиги, так как это является длительным процессом. Но Европа должна понять, что есть клубы-государства, которые негативно влияют на конкуренцию. Нашей целью является создание самого привлекательного турнира в мире. Мы полностью готовы провести переговоры с УЕФА. Думаю, что у нас установится диалог", - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что изначально в Суперлигу входило 12 клубов. Впрочем, затем под давлением УЕФА, болельщиков и глав некоторых государств из проекта вышли девять клубов. На данный момент в Суперлигу входят только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

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