Лапорта рассказал, как "Барселона" увековечит имя Месси

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Лапорта рассказал, как "Барселона" увековечит имя Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что клуб установит статую в честь бывшего нападающего команды Лионеля Месси.

"Мы установим статую Месси за пределами "Камп Ноу". Все уже согласовано", – приводит слова Лапорты Goal.com.

35-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Он выступал за клуб с 2005 по 2021 годы, провел 776 матчей, забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. В составе каталонского клуба аргентинец завоевал 35 трофеев.

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