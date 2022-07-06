Лапорта подтвердил встречу с агентом Роналду

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Лапорта подтвердил встречу с агентом Роналду

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что он провел встречу с агентом Жорже Мендешем, который представляет интересы португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Да, я ужинал с Мендешем. Мы говорили с ним о трансферах. Обсуждали ли мы переход Роналду? Мы говорили обо всем, но я не буду уточнять детали. С Жорже всегда интересно поговорить, чтобы узнать о происходящем на трансферном рынке", - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. Стоит отметить, что Мендеш также является агентом португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, который намерен перебраться в "Барселону".

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