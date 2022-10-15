Лапорта поделился мнением о предстоящем "эль классико"

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Лапорта поделился мнением о предстоящем "эль классико"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о предстоящем "ель классико".

Напомним, что "Реал" и "Барса" сыграют в рамках 9-го тура испанской Примеры.

"Встречи "Барселоны" с "Реалом" всегда очень важны. Потому что тот, кто побеждает в таком матче, становится ещё сильнее. А проигравший, соответственно, получает моральный удар, это его задевает.

Если мы добьёмся результата и продолжим возглавлять таблицу, это сделает нас ещё крепче. У нас лучшая система игры. При этом мадридский "Реал" всегда борется до конца, это нужно признать. Мы надеемся на то, что в этом матче всё для нас сложится хорошо, как это было в прошлом сезоне", – приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что игра состоится 16 октября на "Сантьяго Бернабеу".

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