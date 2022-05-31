Лапорта ответил Тебасу по поводу возможного перехода Левандовски в "Барселону"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который ранее заявил, что у каталонского клуба нет ресурсов для приобретения польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.
"Не понимаю, зачем Тебас говорит подобное. Если он делает это специально, то подобное просто недопустимо, так как в этом случае он явно хочет навредить "Барселоне". Если же случайно, то у него какое-то словесное недержание", - приводит слова Лапорты пресс-служба "Барселоны".
Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 33-летнего Левандовски 32 миллиона евро.
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