Лапорта назвал игроков, которые должны покинуть "Барселону"

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Лапорта назвал игроков, которые должны покинуть "Барселону"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, что клуб намерен избавиться от французского защитника Самуэля Умтити и датского нападающего Мартина Брейтуэйта.

"Безусловно, у Умтити и Брейтуэйта есть действующие контракты с "Барселоной". Однако, их уже уведомили, что главный тренер не рассчитывает на них. Поэтому им нужно покинуть клуб. Мы ожидаем, что из команды уйдет еще больше игроков, чтобы мы могли зарегистрировать новичков", - приводит слова Лапорты beIN Sports.

В прошлом сезоне 28-летний Умтити провел за "Барселону" всего 1 матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. На счету 31-летнего Брейтуэйта два забитых мяча и одна голевая передача в четырех поединках в минувшем сезоне. Контракт форварда истекает летом 2024 года.

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