Лапорта назвал цели "Барселоны" в следующем сезоне

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о целях команды в следующем сезоне.

"Мы должны создать команду, которая будет претендовать на победу во всех турнирах. Конечно, в этом списке должна быть Лига чемпионов. Я думал, что у нас будут шансы выиграть Ла Лигу в этом сезоне, но "Реал" оказался очень стабилен. А вот наше выступление в Лиге чемпионов совсем разочаровало", - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что "Барселона" уже гарантировала себе второе место в чемпионате Испании.

Не пропустите: "Барселона" договорилась с Левандовски. | https://dailysports.net