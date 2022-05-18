Лапорта назвал цели "Барселоны" в следующем сезоне

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Лапорта назвал цели "Барселоны" в следующем сезоне

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о целях команды в следующем сезоне.

"Мы должны создать команду, которая будет претендовать на победу во всех турнирах. Конечно, в этом списке должна быть Лига чемпионов. Я думал, что у нас будут шансы выиграть Ла Лигу в этом сезоне, но "Реал" оказался очень стабилен. А вот наше выступление в Лиге чемпионов совсем разочаровало", - приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, что "Барселона" уже гарантировала себе второе место в чемпионате Испании.

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