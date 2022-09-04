"Ланс" спасся от поражения в матче с "Реймсом" и ворвался в топ-3 Лиги 1

Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Ланс" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Фоларин Балогун, но в концовке гостей от поражения спас Лои Опенда.

"Ланс", набрав 14 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 6 очками поднялся на 11-ю позицию.

"Реймс" – "Ланс" - 1:1 (0:0)

Голы: Балогун, 71 - 1:0, Опенда, 82 - 1:1

"Реймс": Пентц, Бюси, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо (ван Берген, 83), Мунеци, Флип (Думбия, 71), Лопи, Ито, Балогун.

"Ланс": Самба, Гради (Клод-Морис, 75), Данзо, Медина, Айдара (Мачадо, 62), Франковски (Кабо, 62), Поремба (Онана, 71), Абдул-Самед, Давид Кошта (Бура, 70), Сотока, Опенда.

Удаление: Мачадо (66).

Не пропустите: "Лилль" победил "Монпелье" и ворвался в топ-5 Лиги 1. | https://dailysports.net