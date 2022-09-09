"Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1

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"Ланс" победил "Труа" и возглавил Лигу 1

Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Ланс" на своем поле обыграл "Труа" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Кевин Данзо.

"Ланс", набрав 17 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 7 очками остался на 11-й позиции.

"Ланс" – "Труа" - 1:0 (1:0)
Гол: Данзо, 39 - 1:0

"Ланс": Самба, Гради (Франковски, 16), Данзо, Медина, Айдара, Кабо, Поремба (Фофана, 46), Абдул-Самед, Давид Кошта (Клод-Морис, 72), Сотока, Опенда (Букса, 72).

"Труа": Галлон, Бальде (Рипар, 82), Рами, Палмер-Браун (Яде, 66), Поросо, Ларуси, Тардье (Агуме, 82), Куаме, Рони Лопеш (Конте, 65), Балде, Угбо (Одобер, 46).

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