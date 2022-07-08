Лангле перешел в "Тоттенхэм"

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Тоттенхэма" на официальном сайте объявила о переходе французского защитника "Барселоны" Клемана Лангле.

Английский клуб арендовал футболиста на год без права выкупа. Каталонцы продолжат платить игроку часть его зарплаты.

27-летний Лангле выступает за "Барселону" с 2018 года. Всего он провел за клуб 158 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Нанси" и "Севилью". За сборную Франции сыграл 15 матчей и забил 1 гол. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании.

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