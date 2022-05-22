Лангле не входит в планы Хави на следующий сезон

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Лангле не входит в планы Хави на следующий сезон

Фото: твиттер Лангле\Автор неизвестен

Будущее французского защитника "Барселоны" Клемана Лангле остается неопределенным.

Как сообщает журналист Хави Мигель, главный тренер каталонцев Хави Эрнандес сообщил Лангле, что он не входит в планы на следующий сезон, но поблагодарили его за высокий профессионализм и за годы работы в каталонском клубе.

По информации источника, Клеман также поблагодарил Хави за его слова, приняв решение тренера с покорностью. Теперь клубу и агенту француза предстоит найти место, которое будет соответствовать требованиям Лангле.

Центральный защитник не поедет в Австралию, так как у него есть разрешение от клуба на празднование крещения одного из своих детей.

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