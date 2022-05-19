Лангле может оказаться в АПЛ

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Лангле может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Клемана Лангле/Автор неизвестен

Лондонский клуб проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Клеману Лангле, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы продать француза из-за его неудачной игры в последние годы.

В нынешнем сезоне 26-летний Лангле провел за "Барселону" 26 матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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