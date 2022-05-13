Лаксальт высказался о перспективе Захаряна
Фото: твиттер Захаряна\Автор неизвестен
Уругвайский защитник "Динамо" Диего Лаксальт поделился мнением о полузащитнике московского клуба Арсене Захаряне.
"Сможет ли Захарян заиграть в Европе? Это очень талантливый игрок и хороший человек, приятный одноклубник. Ему многое дано от природы, но в то же время он много работает.
У него есть все шансы в будущем заиграть в топ-чемпионате, но на данный момент он развивается в «Динамо», и мы помогаем ему становиться сильнее. Все зависит от него самого.
В Захаряне есть что-то южноамериканское. Он любит играть с мячом, завершать атаки, очень активный. Он еще молод, и у него все впереди. Ему нужно еще сильнее развиваться", - сказал уругваец.
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