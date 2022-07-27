Фото: твиттер Диего Лаксальта\Автор неизвестен

Защитник Диего Лаксальт решил остаться в "Динамо", несмотря на предложения из-за границы.

Уругвайский футболист получил различные предложения, но останется в Москве.

Напомним, что недавно из команды ушли парагваец Фабиан Бальбуэна и уругваец Гильермо Варела.

"Диего и его семья чувствуют себя очень комфортно в Москве. Он на самом деле всем доволен и у него сейчас нет мыслей о том, чтобы покинуть Россию.

Уругваец сожалеет, что "Динамо" покинули его друзья, но надеется, что в команду придет усиление, чтобы бороться за высокие места», – приводит Sport24.ru слова источника.

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