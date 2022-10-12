"Лацио" значительно поднял цену на Милинковича-Савича

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"Лацио" значительно поднял цену на Милинковича-Савича

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что он принял решение повысить цену на сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Я не договаривался с агентом Сергея о его продаже в "Ювентус". То же самое могу сказать и про другой клуб. Цена в 100 миллионов евро на Милинковича-Савича больше не актуальна. Теперь он стоит 120 миллионов евро", - приводит слова Лотито Ilmessaggero.

В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 12 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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