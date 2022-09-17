"Лацио" вернет деньги болельщикам, которые стали свидетелями позорного поражения в Лиге Европы
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура Лиги Европы датский "Мидтьюлланн" дома разгромил "Лацио" со счётом 5:1.
После такого результата боссы итальянского клуба приняли решение компенсировать стоимость билетов 225 болельщикам, которые посетили игру в Дании.
Интересно, что для датчан это стало самой крупной победой в еврокубках, в то время как "Лацио" потерпел крупнейшее поражение в Лиге Европы в своей истории.
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