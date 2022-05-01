"Лацио" в феерическом матче обыграла "Специю"
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграла "Специю" со счетом 4:3.
Победу римскому клубу принесли голы Чиро Иммобиле, Сергея Милинковича-Савича и Франческо Ачерби, а также автогол Ивана Проведела. В составе хозяев отличились Келвин Амиан, Кевин Агудело и Петко Христов.
"Лацио", набрав 59 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 33 очками осталась на 16-й позиции.
"Специя" - "Лацио" - 3:4 (2:1)
Голы: Амиан, 9 - 1:0, Иммобиле, 33 (с пенальти) - 1:1, Агудело, 35 - 2:1, Проведел, 54 (автогол) - 2:2, Христов, 56 - 3:2, Милинкович-Савич, 68 - 3:3, Ачерби, 90 - 3:4
"Специя": Проведел, Амиан, Христов, Николау, Река, Кивиор, Маджиоре (Бастони, 61), Агудело (Коваленко, 82), Верде (Антисте, 78), Гьяси, Манай (Салседо, 89).
"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Патрик (Фелипе, 86), Лаззари, Башич (Альберто, 58), Каталди (Лейва, 90+2), Милинкович-Савич, Закканьи, Андерсон (Ромеро, 90+2), Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17