"Лацио" в феерическом матче обыграла "Специю"

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде обыграла "Специю" со счетом 4:3.

Победу римскому клубу принесли голы Чиро Иммобиле, Сергея Милинковича-Савича и Франческо Ачерби, а также автогол Ивана Проведела. В составе хозяев отличились Келвин Амиан, Кевин Агудело и Петко Христов.

"Лацио", набрав 59 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 33 очками осталась на 16-й позиции.

"Специя" - "Лацио" - 3:4 (2:1)

Голы: Амиан, 9 - 1:0, Иммобиле, 33 (с пенальти) - 1:1, Агудело, 35 - 2:1, Проведел, 54 (автогол) - 2:2, Христов, 56 - 3:2, Милинкович-Савич, 68 - 3:3, Ачерби, 90 - 3:4

"Специя": Проведел, Амиан, Христов, Николау, Река, Кивиор, Маджиоре (Бастони, 61), Агудело (Коваленко, 82), Верде (Антисте, 78), Гьяси, Манай (Салседо, 89).

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Патрик (Фелипе, 86), Лаззари, Башич (Альберто, 58), Каталди (Лейва, 90+2), Милинкович-Савич, Закканьи, Андерсон (Ромеро, 90+2), Иммобиле.

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