"Лацио" усилился защитником сборной Италии

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Пресс-служба римского "Лацио" на официальном сайте объявила о переходе защитника сборной Италии Алессио Романьоли.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался римлянам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2027 года.

27-летний Романьоли ранее играл за "Рому", "Сампдорию" и "Милан". За сборную Италии сыграл 12 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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