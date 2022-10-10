"Лацио" уничтожил "Фиорентину" в матче Серии А

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на выезде разгромил флорентийскую "Фиорентину" со счетом 4:0.

Победу гостям принесли голы Матиаса Весино, Маттиа Дзакканьи, Луиса Альберто и Чиро Иммобиле.

"Лацио", набрав 20 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 9 очками осталась на 13-й позиции.

"Фиорентина" – "Лацио" - 0:4 (0:2)

Голы: Весино, 11 - 0:1, Дзакканьи, 25 - 0:2, Альберто, 85 - 0:3, Иммобиле, 90 - 0:4

"Фиорентина": Терраччано, Додо, Мартинес, Игор Жулио (Миленкович, 59), Бираги, Бонавентура (Мале, 72), Амрабат (Барак, 59), Мандрагора, Иконе (Гонсалес, 46), Йович, Куаме (Сапонара, 72).

"Лацио": Проведель, Габаррон, Романьоли, Марушич (Хюсай, 72), Весино, Милинкович-Савич, Маркос Антонио (Луис Альберто, 62), Ладзари, Фелипе Андерсон (Педро, 79), Дзакканьи (Канчельери, 79), Иммобиле.

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