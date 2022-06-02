"Лацио" продлил контракт с Сарри

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Пресс-служба римского "Лацио" на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Маурицио Сарри.

Новое соглашение между специалистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2025 года.

В завершившемся сезоне "Лацио" под руководством 63-летнего Сарри занял пятое место в чемпионате Италии, вылетел в четвертьфинале Кубка Италии, а также вылетел в 1/16 Лиги Европы.

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