"Лацио" продлил контракт с Сарри

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"Лацио" продлил контракт с Сарри

Фото: твиттер "Лацио"\Автор неизвестен

Римский "Лацио" подписал новое соглашение с главным тренером команды Маурицио Сарри, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, 63-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Отмечается, что официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Сарри будет получать зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона в Серии А, римский клуб занял пятое место, набрав 64 очка в 38 матчах.

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