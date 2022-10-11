"Лацио" повторил уникальное достижение в Серии А

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"Лацио" повторил уникальное достижение в Серии А

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

"Лацио" во вчерашнем матче чемпионата Италии разгромил "Фиорентину" (4:0).

До этого римляне обыграли в турнире "Специю" (4:0) и "Кремонезе" (4:0).

Таким образом, римский клуб стал первым за 63 года коллективом Серии А, победившим в 3 матчах подряд в Серии А с разницей не менее чем в 4 гола.

В 1959-м году аналогичная серия удалась "Фиорентине".

В данный момент "Лацио" занимает 3-е место в таблице, отставая от "Наполи" на 3 очка.

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