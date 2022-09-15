"Лацио" потерпел разгромное поражение в Лиге Европы

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"Лацио" потерпел разгромное поражение в Лиге Европы

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Мидтьюлланд" на своем поле разгромил "Лацио" со счетом 5:1.

Победу датскому клубу принесли голы Паулиньо Силвы, Сори Каба, Эвандера, Густава Исаксена и Эрика Святченко. У гостей отличился Сергей Милинкович-Савич.

"Мидтьюлланд" Дания – "Лацио" Италия - 5:1 (2:0)
Голы: Паулиньо Силва, 26 - 1:0, Каба, 30 - 2:0, Эвандер, 52 (с пенальти) - 3:0, Милинкович-Савич, 57 - 3:1, Исаксен, 67 - 4:1, Святченко, 72 - 5:1

"Мидтьюлланд": Лессль, Тюкосен, Святченко, Дальсгор, Паулиньо Силва, Ольссон, Эвандер, Мартинес (Шарлес, 62), Дрейер (Систо, 62), Каба (Андреасен, 87), Исаксен (Чилуфья, 77).

"Лацио": Проведель, Хюсай, Романьоли, Хила, Раду (Марушич, 53), Луис Альберто, Весино (Милинкович-Савич, 53), Катальди (Маркос Антонио, 69), Фелипе Андерсон, Педро (Канчельери, 53), Иммобиле (Ромеро, 76).

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