"Лацио" подписал португальского вратаря

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"Лацио" подписал португальского вратаря

Фото: твиттер Луиша Машимиану/Автор неизвестен

Пресс-служба римского "Лацио" на официальном сайте объявила о переходе португальского вратаря Луиша Машимиану.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2027 года.

23-летний Машимиану ранее выступал за "Спортинг" и "Гранаду". Сыграл два матча за молодежную сборную Португалии.

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