"Лацио" подписал опытного уругвайца

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"Лацио" подписал опытного уругвайца

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лацио" на официальном сайте объявила о переходе уругвайского полузащитника Матиаса Весино.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался римскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

30-летний Весино ранее выступал за "Интер", "Эмполи", "Кальяри", "Фиорентину", "Насьональ" и "Сентраль Эспаньол". За сборную Уругвая сыграл 60 матчей и забил четыре гола. Чемпион Уругвая, чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Италии.

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