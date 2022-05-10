"Лацио" отказал "Манчестер Сити" в продаже лидера за 140 млн евро

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"Лацио" отказал "Манчестер Сити" в продаже лидера за 140 млн евро

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито сообщил, что он отказал "Манчестер Сити" в продаже сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича за 140 миллионов евро.

"Сергей не продается, мы очень ценим его. Я никогда не выставлял его на трансфер. Чтобы купить Милинковича-Савича нужно, чтобы мы решили его продать. Поэтому я не продал его даже за 140 миллионов евро", - приводит слова Лотито Goal.com.

В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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