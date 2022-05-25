"Лацио" определил четыре трансферные цели
Фото: твиттер Алессио Романьоли/Автор неизвестен
Римский "Лацио" составил список из четырех футболистов на летнее трансферное окно, сообщает Gazzetto dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб интересуется вратарем "Аталанты" Марко Карнезекки, защитниками "Милана" Алессио Романьоли, "Вероны" Николо Казале и "Челси" Эмерсоном Пальмери.
Стоит отметить, что "Лацио" может бесплатно подписать Романьоли, так как его контракт с "Миланом" истекает ближайшим летом. У всех остальных игроков есть действующие контракты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17