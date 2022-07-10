"Лацио" опередил "Барселону" в борьбе за талантливого португальца

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"Лацио" опередил "Барселону" в борьбе за талантливого португальца

Фото: твиттер Луиша Машимиану/Автор неизвестен

"Лацио" близок к приобретению португальского вратаря "Гранады" Луиша Машимиану, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. В борьбе за голкипера римляне опередили "Барселону".

В прошлом сезоне 23-летний Машимиану провел за "Гранаду" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 55 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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