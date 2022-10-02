"Лацио" одержал крупную победу в Серии А
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 4:0.
Победу римскому клубу принесли дубль Сергея Милинкович-Савича, голы Маттиа Дзакканьи и Алессио Романьоли.
"Лацио", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 8 очками осталась на 12-й позиции.
"Лацио" – "Специя" - 4:0 (2:0)
Голы: Дзакканьи, 12 - 1:0, Романьоли, 24 - 2:0, Милинкович-Савич, 61 - 3:0, Милинкович-Савич, 90 - 4:0
"Лацио": Проведель, Габаррон (Хила, 46), Романьоли, Марушич, Луис Альберто (Весино, 73), Катальди (Маркос Антонио, 78), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 64), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 64).
"Специя": Дронговски, Хольм, Николау, Кальдара, Ампаду (Амьян, 66), Кивер (Бек, 81), Бастони, Бурабия (Экдаль, 65), Эллертссон (Агудело, 65), Джаси (Санка, 75), Нзола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17