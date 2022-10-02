"Лацио" одержал крупную победу в Серии А

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 4:0.

Победу римскому клубу принесли дубль Сергея Милинкович-Савича, голы Маттиа Дзакканьи и Алессио Романьоли.

"Лацио", набрав 17 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 8 очками осталась на 12-й позиции.

"Лацио" – "Специя" - 4:0 (2:0)

Голы: Дзакканьи, 12 - 1:0, Романьоли, 24 - 2:0, Милинкович-Савич, 61 - 3:0, Милинкович-Савич, 90 - 4:0

"Лацио": Проведель, Габаррон (Хила, 46), Романьоли, Марушич, Луис Альберто (Весино, 73), Катальди (Маркос Антонио, 78), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 64), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 64).

"Специя": Дронговски, Хольм, Николау, Кальдара, Ампаду (Амьян, 66), Кивер (Бек, 81), Бастони, Бурабия (Экдаль, 65), Эллертссон (Агудело, 65), Джаси (Санка, 75), Нзола.

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